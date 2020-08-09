Mardin'de terör operasyonu - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, 8 Ağustos'ta saat 21.30'dan itibaren Mazıdağı ilçesinin Konur Mahallesi ile mezralarında ve Derik ilçesinin Çayköy Mahallesi, mezraları ve kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Söz konusu yasağa vatandaşların uymalarının kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı belirtildi.