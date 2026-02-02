Mardin'de Yangın: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Mardin'de Yangın: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin\'de Yangın: İki Kişi Hayatını Kaybetti
02.02.2026 11:31
Mardin Kızıltepe'de bir evin yangınında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Haber: Gülten AKGÜL
(MARDİN) - Mardin Kızıltepe ilçesinde bir evin yanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Akyazı Mahallesi'ndeki evde, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında evde bulunan Hamit Kuzu ve Azize Kuzu'nun hayatını kaybettiği, Hüseyin Kuzu ile Ahmet Kuzu'nun ise ağır yaralandığı belirlendi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Kızıltepe, Güvenlik, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Yangın: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Mardin'de Yangın: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
