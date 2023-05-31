Mardin'de bir esrarengiz ev! Aynı kâbusu üç yıl içinde ikinci kez yaşadılar - Son Dakika
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Mardin'de bir esrarengiz ev! Aynı kâbusu üç yıl içinde ikinci kez yaşadılar

31.05.2023 21:51

Mardin'de 2020 yılında çıkan yangında küle dönen ev, sebebi bilinmeyen yangınla yeniden alevlere teslim oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2020 yılında çıkan yangında ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen evde yeniden yangın çıktı. İpek Mahallesi'nde 2020 yılının ağustos ayında elektrik kontağından çıkan yangında Tekin ailesinin evi kullanılamaz hale gelmişti. Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği aracılığıyla ve hayırseverlerin desteğiyle Tekin ailesine yeni bir ev yapılarak içindeki eşyalarla birlikte teslim edildi.

3 YIL ARADAN SONRA İKİNCİ KEZ

Tekin ailesinin evi, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü 3 yıl aradan sonra ikinci kez alevlere teslim oldu. 3 yıl arayla tekrar evleri yanan aile, hayırseverlerden yardım istedi.

Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen baba Bayram Tekin, şöyle konuştu: "Oturduğumuz ev bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiyeyi çağırdık. İtfaiye raporunda elektrik kontağından olduğunu söylediler. Hayırseverlerin yardımıyla yeniden bir ev inşa ettiler. Dün çocuklarım hasta olduğu için saat 13:30'da hastaneye geldiler.

"İLKİNİ NORMAL KARŞILADIK AMA BUNA ŞAŞIRDIK"

Muayene edildikten sonra eve döndüler. Evde ampül kapalı, fişler prizlerde olmamasına rağmen kapıyı açınca yangından evin içinde nefes alamadılar. İtfaiyeyi çağırdık, baktık evde bu kadar hasar olmuş. Birinci sefer yangın çıktı normal karşıladık. İkinci sefer esrarengiz bir şekilde yanmasına şaşırdık. Hayret, değişik bir şey."

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Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de bir esrarengiz ev! Aynı kâbusu üç yıl içinde ikinci kez yaşadılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de bir esrarengiz ev! Aynı kâbusu üç yıl içinde ikinci kez yaşadılar - Son Dakika
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