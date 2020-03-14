Mardin'den İdlib'e insani yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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Mardin'den İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

7 saat önce

Mardin'de, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan insani yardım malzemeleri tırla İdlib'e gönderildi.

Mardin'den İdlib'e insani yardım tırı gönderildi, System.String[]

Mardin'de, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan insani yardım malzemeleri tırla İdlib'e gönderildi.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu organizasyonuyla toplanan 5'inci insani yardım malzemesi tırı, Suriye'nin İdlib kentine gitmek üzere yola çıktı.

Platform Başkanı Ahmet Ceylan, toplama merkezinde yaptığı açıklamada, 5'inci yardım tırını hazırladıklarını belirterek, 1 aydır süren yardım kampanyasının sona erdiğini belirtti.

Kampanya kapsamında halkın desteğiyle İdlib'e 5'inci yardım tırını yola çıkardıklarını ifade eden Ceylan, "Yardım kampanyası kapsamında katkı sağlayan Mardin'deki bütün sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İnsani yardım malzemesi yüklü tır, dua edilmesinin ardından İdlib'e uğurlandı.

Suriye, Mardin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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