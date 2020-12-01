Mardin Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Mardin Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı
01.12.2020 17:09
Mardin Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Mardin Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Mardin Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Mardin Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangın tatbikatına, 2 araç ve 6 personelle katıldı.
Tatbikatta senaryoya göre, haber verilmesi üzerine 5 dakika içerisinde havalimanına gelen itfaiye ekipleri, havalimanı pist alanında çıkan yangına tazyikli su ve köpükle müdahale etti. Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.
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