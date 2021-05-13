Mardin'in bereketli topraklarında tarımsal faaliyet bayramda da hız kesmedi - Son Dakika

Mardin'in bereketli topraklarında tarımsal faaliyet bayramda da hız kesmedi

13.05.2021 11:01
Mardin'in bereketli topraklarında tarımsal faaliyet bayramda da hız kesmedi, System.String[]

Bereketli topraklara sahip Mardin Ovası'nda tarımsal faaliyet Ramazan Bayramı'nda da sürüyor.

Bereketli topraklara sahip Mardin Ovası'nda tarımsal faaliyet Ramazan Bayramı'nda da sürüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden olan ve yaklaşık 3 milyon dekar arazide üretim yapılan Mardin'de çiftçiler Ramazan Bayramı'nı tarlada geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"dan, aldıkları izinle muaf tutulan çiftçiler, bir yandan mercimek bir yandan da buğday hasadı yapıyor.

Sebze yetiştiren çiftçilerin bayramda da sera ve bahçelerde mesaisi devam ediyor.

"Milletimiz için çalışıyoruz"

Derik ilçesinin Konuk köyünde çiftçilik yapan Mehmet Can Atasever, AA muhabirine, geçen yıl olduğu gibi bu sene de hasat sezonunun bayrama denk geldiğini söyledi.

"Milletimiz için çalışıyoruz. Milletimiz bayram etsin diye uğraşıyor, mahsul biçiyoruz. Milletimizin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz." diyen Atasever, en kısa zamanda salgının son bulmasını dilediklerini belirtti.

Atasever, "Salgına rağmen ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah bu pandemi bitecek, milletçe, hep birlikte huzura kavuşacağız." dedi.

"Ürünümüz satılınca bize bayram gelir"

Kızıltepe ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki serada üretim yapan Abdulvahit Kurşun, 4 dönüm alana kurulu serada eşi ve çocuklarıyla salatalık yetiştirdiklerini söyledi.

Kurşun, ürettikleri salatalığı Mardin ve çevre illere gönderdiklerini dile getirerek, kaliteli ürün için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Gübresi, bakımı, sulaması ile tarımsal üretimin zahmet isteyen bir iş olduğuna işaret eden Kurşun, "Biz her gün çalışmak zorundayız. Bayramda da çalışıyoruz. Ürünümüz satılınca bize bayram gelir." diye konuştu.

"Çalıştığımızda bizim için her gün bayram"

Biçerdöver operatörü Selahattin Tekin, arpanın ardından mercimek ve buğday hasadına başladıklarını ifade etti.

Salgına, sıcağa ve bayrama rağmen hasada ara vermeyerek çalıştıklarını dile getiren Tekin, "Saat 07.00'de başlıyor 19.00'a kadar çalışıyoruz. Bugün bayram. Bugün de çalışıyoruz. Ekinler yetişmiş, biçilmesi lazım. Çalıştığımızda bizim için her gün bayram. Bu mübarek günde Allah bu virüsü başımızdan defetsin istiyoruz. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.

Tarlada çapa yapan Güler Esen ise çocukları için virüse rağmen bayramda da çalıştıklarını aktardı.

Ramazan Bayramı, Buğday, Bayram, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'in bereketli topraklarında tarımsal faaliyet bayramda da hız kesmedi - Son Dakika


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