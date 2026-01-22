Mardin'in Kültürel Mirası İstanbul'da Tanıtıldı - Son Dakika
Mardin'in Kültürel Mirası İstanbul'da Tanıtıldı

22.01.2026 14:40
Mardin Olgunlaşma Enstitüsü, tanıtım günlerinde el sanatları ve kültürel mirası İstanbullulara sundu.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü, Mardin'in kültürel mirasını İstanbul'da tanıttı.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, 15-18 Ocak tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanında düzenlenen Mardin İl Tanıtım Günleri, kentin köklü tarihini ve zengin kültürel mirasını İstanbullularla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında Mardin Olgunlaşma Enstitüsü, geleneksel el sanatlarını yansıtan özgün çalışmalarıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Etkinlik alanında Mardin'in tarihi, sanatı ve yaşam kültürü tanıtılırken, Olgunlaşma Enstitüsünün çalışmaları, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik önemli bir örnek olarak öne çıktı.

Mardin İl Tanıtım Günleri, kültürel değerlerin geniş kitlelere ulaştırılması ve yerel el sanatlarının görünürlüğünün artırılması açısından önemli bir buluşma noktası oldu.

Kaynak: AA

15:14
