Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

28.07.2022 14:34
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Nusaybin kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce icra edilen müşterek faaliyetler neticesinde, Nusaybin kırsalında İHA, SİHA, yakın hava desteği; JÖH, PÖH ve GK unsurlarıyla yapılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Mardin Valiliği, Nusaybin kırsalında operasyon yürütüleceğini ve sokağa çıkma yasağını duyurmuştu. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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