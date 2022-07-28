Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce icra edilen müşterek faaliyetler neticesinde, Nusaybin kırsalında İHA, SİHA , yakın hava desteği; JÖH, PÖH ve GK unsurlarıyla yapılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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