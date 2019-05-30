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Mardin Metropoliti Özmen'den Mızraklı'ya ziyaret

1 saat önce

Süryani cemaatinin Mardin Metropoliti Filüksinos Saliba Özmen, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

Mardin Metropoliti Özmen'den Mızraklı'ya ziyaret, System.String[]
Süryani cemaatinin Mardin Metropoliti Filüksinos Saliba Özmen, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

Mardin Metropoliti Filüksinos Saliba Özmen, Süryani Cemaatinin temsilcileri ile birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Bu toprakların rahminde olan, büyük eserler ve değerler oluşturmuş bir toplumun sözcüleriyle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Mızraklı, "Ayak izlerinizi aramaya çıktığımız zaman, bu ayak izlerinin buluştuğu yerler aynı zamanda bugün yüreklerin buluştuğu yerlerdir. Tarih boyunca bir arada yaşama değerlerine ve inancına sahip olmuş insanlar, kendinden sonraki topluluklara miras olarak bırakacaklardır. Sadece bugünlerde değil 365 gün yürek yüreğe, yan yana olduğumuz ve her birinin varlığının oluşturduğu olduğu mozaiğin çeşitliliğini yaşıyoruz. Bu da bu coğrafyanın en büyük zenginliği olsa gerek" dedi.

Mardin ile Diyarbakır'ın kültürel ve soysal anlamda ayakta kalmasının herkes için büyük bir şans olduğunu belirten Özmen, "Bölgemiz hem kutsaldır hem de değerlidir. Paha biçilmez değerlere sahiptir. Dolayısıyla biz aydınlar, fikirlerimiz, birbirimize olan sevgi ve karşılıklı saygı değerlerini ayakta tutarsak bölgemiz, Türkiye ve dünya mirası için çok önemli bir olay olacak diye düşünüyorum. Son zamanlarda etnik, sosyal, kültürel ve siyasal problemlerle karşı karşıyayız. Karşılıklı sevgi ve saygımız, bizi ayakta tutacak değerlere sahip çıkmamızla bunları bertaraf edebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ile cemaatim adına sizi yeni görevinizden dolayı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:09 Kaynak: İHA
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