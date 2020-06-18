Mardin ovası Siirt fıstığıyla yeşilleniyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ve mısır ekiminden vazgeçen çiftçiler, fıstık ağacı dikmeye başladı. Siirt'ten gelen fıstık aşı ustaları göz aşısı yaparken, çiftçilerin en geç 3 yıl sonra ilk ürünlerini toplayabileceği öğrenildi.

Kızıltepe'de çiftçiler daha az maliyetli ve daha az su istediği için fıstık üreticiliğine yönelmeye başladı. Kızıltepe'ye bağlı Çakır köyünde yaşayan Sermed Aydoğan, bir yıl önce babasına ait 85 dönümlük tarlada fıstık fidesi dikti. O fideler büyüdü ve şimdi aşılama dönemi başladı. Siirt'ten gelen aşı ustaları ağaçlarda göz aşısı yaptı. Aşılar tutarsa 3 yıl sonra ilk fıstık mahsulü alınacak.

80 dönümlük tarlada bin 800 fıstık fidanı diktiğini anlatan çiftçi Sermed Aydoğan, "Burada 85 dönüm üzerine yaklaşık bin 800 fıstık fidanı diktik. Fidanlarımızın aşı zamanı geldi. Siirt'ten aşı kalemi getirdik. Siirt'ten arkadaşlar geldi. Biliyorsunuz Siirt fıstığı baya meşhurdur. Biz de Siirt fıstığı aşılarını aşıladık. 3-4 yıl içerisinde verim almayı planlıyoruz" dedi.

"Siirt fıstığını Kızıltepe'ye aşılamak istiyoruz"

Siirt'ten gelerek Kızıltepe'de aşılama işlemi yapan aşı ustası Murat Gül, "Siirt fıstığını Kızıltepe'ye aşılamak istiyoruz. Fıstıklar genelde menengiç olarak yetiştiği için aşı yapılması lazım. Aşı yapılmadan fıstık tutulmuyor. Bunun için arkadaşlar Kızıltepe'den bizi davet etti biz de geldik onlara misafir olduk. Fıstıkları aşılıyoruz, inşallah 2-3 sene içerisinde fıstıkları toplarız. Biz genelde göz aşısı yapıyoruz. Bu aşı 15-20 günde kendini belli eder ve yeşerir" diye konuştu.

"Kızıltepe'nin topraklarından güzel verim alacaklar"

Vatandaşların buğday ve mısırı bırakıp fıstık üreticiliğine yöneldiğini anlatan Gül, "Çok güzel bir oluşum. Kızıltepe'nin toprakları hem verimli hem de geniş arazileri var. Fıstığa elverişli olduğu için çok güzel bir tercih yapmışlar. Birkaç sene sonra güzel verim alacaklar. Bu uzun vadeli bir yatırım olduğu için biraz daha sabırlı olsunlar, güzel verim alacaklar. Bu verimli topraklardan güzel şeyler kazanacaklar diye düşünüyorum. Herkes fıstığa dönecek çünkü fıstığı fazla bir masrafı yok. Burada Kızıltepeli arkadaşlardan duyduk buğday çok masraflı. Ama fıstığın herhangi bir masrafı olmadığı için tahmin ederim herkes fıstığa dönecek. Fıstığın verimi de güzel ve iyi para da ediyor" şeklinde konuştu.