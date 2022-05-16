Mardin Valisi Demirtaş'a "Sosyal Güvenlik Haftası" dolayısıyla ziyaret - Son Dakika
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Mardin Valisi Demirtaş'a "Sosyal Güvenlik Haftası" dolayısıyla ziyaret

16.05.2022 12:14
Mardin Valisi Demirtaş'a "Sosyal Güvenlik Haftası" dolayısıyla ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdülkerim Şahin, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdülkerim Şahin, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Şahin ve beraberindeki müdür yardımcıları ile Vali Demirtaş ile makamında bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, sosyal güvenlik teşkilatının çok önemli bir görevi yürüttüğünü belirterek, sosyal güvenlik alanında başarılı hizmetler yürüten SGK İl Müdürü Şahin ve beraberindeki heyet şahsında, tüm kurum çalışanlarına başarılar diledi.

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Sosyal Güvenlik Haftası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Demirtaş'a 'Sosyal Güvenlik Haftası' dolayısıyla ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin Valisi Demirtaş'a "Sosyal Güvenlik Haftası" dolayısıyla ziyaret - Son Dakika
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