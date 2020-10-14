Mardin Valisi Demirtaş Elazığ Valisi Yırık ile bir araya geldi - Son Dakika

Mardin Valisi Demirtaş Elazığ Valisi Yırık ile bir araya geldi

14.10.2020 17:45
Mardin Valisi Demirtaş Elazığ Valisi Yırık ile bir araya geldi, System.String[]

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Demirtaş tarafından valilik önünde karşılanan Vali Erkaya Yırık, girişte bulunan şeref defterini imzaladı. Sohbet havasında geçen ziyarette Mardin ve Elazığ şehirleriyle ilgili genel değerlendirmelerde bulunulurken bir dönem Kızıltepe ilçesinde kaymakamlık görevini yürüttüğünü ifade eden Vali Yırık, kadim şehir Mardin'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Yırık, Vali Demirtaş'a yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennisini iletip misafirperverliği nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Vali Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Yırık'a teşekkür etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - MARDİN

Mardin Valisi Demirtaş Elazığ Valisi Yırık ile bir araya geldi
Mardin Valisi Demirtaş Elazığ Valisi Yırık ile bir araya geldi
Mardin Valisi Demirtaş Elazığ Valisi Yırık ile bir araya geldi

Mahmut Demirtaş, Valilik, Elazığ, Mardin, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mardin Valisi Demirtaş Elazığ Valisi Yırık ile bir araya geldi - Son Dakika

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