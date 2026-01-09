Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, gazetecilerle bir araya geldi

09.01.2026 13:37
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte basın mensupları ile bir araya geldi.

Vali Akkoyun, kentte bir otelde gerçekleştirilen programa Mardin ve ilçelerinden katılım sağlayan yerel ve ulusal basın mensupları ile görüştü, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kentte basın mensuplarının gazetecilik meslek ilkelerine uygun bir şekilde görev yaptığını ifade eden Akkoyun, gazetecilere görevlerinde başarı diledi.

Basının yalnızca toplumun haber alma hakkını gerçekleştirmekle kalmadığını, aynı zamanda kamuoyunda farkındalık oluşturmak, yapıcı fikirlerin tartışılmasını ve olgunlaşmasını sağlamak gibi çok önemli bir misyonu taşıdğını aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"Mardin hepimizin ortak değeridir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlanan kardeşlik, barış, huzur, güven ortamı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirirken Mardinimizin sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden sanata çok önemli ilerlemeler, çok önemli gelişmeler kat etmesini ve kalkınmasını sağlamaktadır. Bizler devletimizin tüm imkanlarıyla şehrimizin kaynaklarını, güçlü ve verimli bir şekilde kullanarak imkanlarını harekete geçirip gerek yatırımlar gerekse de huzur ortamını artırmak ve güçlendirmek için her türlü adımı atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Mardinimizin kaynaklarını Mardinliler için harcamaya devam ediyoruz. Tüm çabamız, çalışmamız ve hedefimiz, Mardin'in huzuru, Mardinlilerin mutluluğu içindir. Şehrimizin huzur ve güvenliği için sorumlu gazetecilik anlayışıyla her zaman huzurun, güvenin ve istikrarın yanında olan siz kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

Öte yandan Akkoyun, kentte geçen yıl yapılan çalışmaları anlattı.

Kaynak: AA

