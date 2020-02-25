Mardinli kadınlar ipek üretecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardinli kadınlar ipek üretecek - Son Dakika

Mardinli kadınlar ipek üretecek

6 saat önce

Mardin'de İpek Böcekçiliği Projesi uygulamaya geçiriliyor.

Mardinli kadınlar ipek üretecek, System.String[]

Mardin'de İpek Böcekçiliği Projesi uygulamaya geçiriliyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesi ile Kozabirlik işbirliğinde "İpekyolu Kadınları İpek Üretiyor" sloganıyla hazırlanan projenin tanıtımında yaptığı konuşmada, belediye bütçesinin sadece Mardinliler için harcandığını söyledi.

Kadınların üretime dahil olması için önemli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Yaman, lavanta ve çilek üretimine yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

Bursa Kozabirlik Başkan Vekili Ali Çakır ise, "İpek böcekçiliği, ekonomik boyutuyla ele alındığında bölge insanın ekonomik seviyesini artırarak köyden kente göçün önüne geçebilir." dedi.

Mustafa Yaman, İpekyolu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de 2 terörist daha teslim oldu, son 10 günde yakalanan terörist sayısı 11'e yükseldi
5 yıl önce aldığı T plaka başına bela oldu! Ne satabiliyor ne de kullanabiliyor Mardin'de koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan Türk şoförün test sonuçları bekleniyor Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 21:00:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardinli kadınlar ipek üretecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]