Mardinli Uçurtma Ustası Katar'a Davet Edildi

MARDİN'de, çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan uçurtma tutkusuyla katıldığı festivallerden dereceler elde eden, Çin'de katıldığı uluslararası yarışmada 'tavus kuşu' uçurtmasıyla altın madalya kazanan Zahit Mungan (34), 14-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 4'üncü Katar Uluslararası Uçurtma Festivali'ne davet edildi.

Mardinli Zahit Mungan'ın 6 yaşındayken, ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başladığı tutkusu, zamanla sanata dönüştü. 28 yıldır tutkusunu sürdüren Mungan, uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi. Burada kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu uçurtmasıyla, 2023 yılında Çin'de düzenlenen 40'ıncı 'Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde altın madalya aldı. Mungan, ayrıca Çin'in yanı sıra son 20 yılda yurt içinde ve Malezya, Tayland, Hindistan, Ukrayna, Malta, Güney Afrika, Dubai, Endonezya, Fransa gibi 38 ülkeyi gezerek, 40'ın üzerinde festivale katıldı. Mungan, 14-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 4'üncü Katar Uluslararası Uçurtma Festivali'ne davet edildi.

'UÇURTMANIN PEŞİNDE BİR HAYAT SÜRDÜRÜYORUM'

Mardin'i ve Türkiye'yi katıldığı uluslararası organizasyonlarda tanıttığını belirten Mungan, şunları söyledi:

"Mardin'in mitolojik figürlerini, hikayelerini ve renklerini gökyüzüne taşıyorum. Çocukluğumdan beri uçurtma ile ilgileniyorum. Mardin'in kültürel değerlerini, objelerini, hikayelerini uçurtmalarıma yansıtıyorum. Tamamen uçurtmanın peşinde bir hayat sürdürüyorum. Dünyanın birçok yerinden davet alıyorum. 4'üncü Uluslararası Katar Uçurtma Festivali'ne Türkiye'ye temsilen davet edildim. Tabii oraya çok büyük hazırlıklar yaptım. Dünya birincisi tavus kuşu ile şahmeran uçurtmasını da Katar semalarında uçuracağız. Festival 10 gün sürecek ve bu 10 gün içerisinde çeşitli etkinlikler yapılacak. Çocuklarla workshop çalışmaları yapılacak, stantlar kurulacak. Onun haricinde gece uçurtmaları uçurulacak. Dünyanın birçok yerinden uçurtma sanatçıları davet edildi. Bunlardan biriyim. Ben de Mardin'deki kültürel değerleri ve objeleri gidip orada uçuracağım. Şu ana kadar uçurtmalarımla 38 ülkeyi gezdim, hala gezmeye devam ediyorum. Bu şekilde Mardin'i, Türkiye'yi tanıtıyorum" dedi.

