Mardinli Zahit Mungan, Katar'da Uçurtma Festivali'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardinli Zahit Mungan, Katar'da Uçurtma Festivali'nde

27.01.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zahit Mungan, Mardin'in kültürünü uçurtmalarla temsil ederek Katar'daki festivalde büyük ilgi gördü.

MARDİN'de, çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan uçurtma tutkusuyla katıldığı festivallerden dereceler elde eden, Çin'de katıldığı uluslararası yarışmada 'Tavus kuşu' uçurtmasıyla altın madalya kazanan Zahit Mungan (34), davet aldığı Katar'ın Doha kentindeki 4'üncü Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı. Türk bayrağıyla uçurtmasını uçuran Mungan, " Mardin'in mitolojik figürlerini, hikayelerini ve renklerini gökyüzüne taşıyorum. Uçurtmalarımı dünyanın her yerinde uçurtmayı hedefliyorum" dedi.

Zahit Mungan'ın 6 yaşındayken, ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başladığı tutkusu, zamanla sanata dönüştü. 28 yıldır tutkusunu sürdüren Mungan, uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi. Burada kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu uçurtmasıyla, 2023 yılında Çin'de düzenlenen 40'ıncı 'Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde altın madalya aldı. Mungan, ayrıca Çin'in yanı sıra son 20 yılda yurt içinde ve Malezya, Tayland, Hindistan, Ukrayna, Malta, Güney Afrika, Dubai, Endonezya, Fransa gibi 38 ülkeyi gezerek, 40'ın üzerinde festivale katıldı.

Davet aldığı Katar'da 14-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 4'üncü Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katılan Mungan, memleketine döndü. Mungan, Türkiye'yi temsilen katıldığı festivalde 10 gün boyunca uçurtmalarını Türk bayrağıyla Katar semalarında uçurdu.

'TAVUS KUŞU KATAR'DA ÇOK BÜYÜK BİR İLGİ GÖRDÜ'

Mardin'de hazırlayıp beraberinde götürdüğü uçurtmalarının festivalde ilgi gördüğünü ifade eden Zahit Mungan, "Hazırladığım 'Şahmeran' ve 'Tavus Kuşu' uçurtmaları, Katar'da çok büyük bir ilgi gördü. Katar, turizmi canlandırmak üzere birçok festivaller yapıyor. Bunlardan bir tanesi de uçurtma festivali. Orada uçurtma festivaline katıldım ve büyük bir ilgi topladım. Bütün Katar organizasyon bütün ekibine buradan çok teşekkür ederim. Türkiye'yi temsilen festivale katıldım. 10 gün boyunca uçurtmaları uçurduk. Biliyorsunuz ki; Katar rüzgar alan bir bölge, uçurtma için çok elverişli bir ülkedir. Mardin'in mitolojik figürlerini, hikayelerini ve renklerini gökyüzüne taşıyorum. Uçurtmalarımı dünyanın her yerinde uçurtmayı hedefliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Festival, Kültür, Güncel, Mardin, Katar, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardinli Zahit Mungan, Katar'da Uçurtma Festivali'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:42:16. #7.11#
SON DAKİKA: Mardinli Zahit Mungan, Katar'da Uçurtma Festivali'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.