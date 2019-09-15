Son Dakika Haberleri: Marius Sumudica: "9-2 bitse normaldi"
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Marius Sumudica: "9-2 bitse normaldi"

56 dakika önce

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçı iyi taktikle kazandıklarını belirterek, "Maçtan önce Beşiktaş teknik direktörü Kayode hakkında yorum yapmış.

Marius Sumudica:

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçı iyi taktikle kazandıklarını belirterek, "Maçtan önce Beşiktaş teknik direktörü Kayode hakkında yorum yapmış. Ben bütün hocalara saygılı davrandım, ama oyuncularıma laf söyletmem. Birbirlerimizin futbolcularından bahsedeceksek geçen hafta Beşiktaşlı N'Koudou az daha rakibinin ayağını kırıyordu. Eğer bugünkü maç 9-2 bitseydi normaldi. Kaleciyle karşı karşıya 3 pozisyonumuz var, 2 direkten dönen topumuz var. Biz bugün daha iyiydik. İlk geldiğim gün ben 3 stoperle oynamaya çalışıyorum. Buradakiler 4 stoperle oynuyor. Bugün 2 forvetle oynadık. Bugün maçta taktik kazandı. İyi bir taktikle kazandık. Rakibimizin topa sahipken neler yapacağını oyuncularıma gösterdim. Buradan taraftarları tebrik ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Görevden ayrılan Adil Konukoğlu'na teşekkür ederim. Yeni başkanımıza da iyi bir hediye verdik" dedi.

Adil Konukoğlu, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:05 
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Marius Sumudica: Bugün maç 9-2 bitseydi normaldi
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