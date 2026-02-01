Mark Savaya Görevden Alındı - Son Dakika
Mark Savaya Görevden Alındı

01.02.2026 16:02
Batı medyası, Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya'nın görevden alındığını duyurdu.

(ANKARA) - Batı medyası, ekim ayında Irak Özel Temsilcisi olarak atanan Mark Savaya'nın görevden alındığını ve yerini, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ın devralmasının beklendiğini ileri sürdü.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ekim ayında Irak Özel Temsilcisi olarak atanan Mark Savaya, görevden alındı.

Irak asıllı Hristiyan bir Amerikalı girişimci olan Savaya, Trump'ın 2024 başkanlık seçimleri sırasında, Detroit'te ve ülke genelinde Arap ve Müslüman seçmenin oyunu kazanmak için yoğun kampanya yürütmesinin ardından üst düzey görevlere atadığı az sayıdaki Arap Amerikalıdan biriydi. Savaya'nın ayrılışını neyin tetiklediği ya da yerine bir atama yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Batı medyasına konuşan kaynaklardan biri, Savaya'nın kilit bazı durumları "yanlış yönetmesine" işaret etti. Buna, eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin ülkenin bir sonraki başbakanı olarak aday gösterilmesini engelleyememesinin de dahil olduğunu kaydetti. Trump, Bağdat'ı bu adıma karşı açıkça uyarmıştı.

Kaynak ve üst düzey bir Iraklı yetkiliye göre, bu hafta başında Erbil'e giderek Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüşen Barrack'ın, Dışişleri Bakanlığı'nın Irak dosyasını devralmasının beklendiği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güncel, Medya, Irak, Son Dakika

