İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki mide bulandıran anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İddiaya göre market çalışanlarının fark etmediği kedi, reyonlar arasında dolaştıktan sonra un paketlerinin bulunduğu kutuya çıktı ve burada tuvaletini yaptı. Hijyen kurallarının ciddi şekilde ihlal edildiğini düşünen vatandaşlar, yaşananları kayıt altına alarak duruma tepki gösterdi.
Son Dakika › 3-sayfa › 3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?