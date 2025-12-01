3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı - Son Dakika
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
01.12.2025 11:25
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
İstanbul Sultangazi'de bir zincir markette kaydedilen görüntüler tepki çekti. Rafların bulunduğu alana giren bir kedi, kutu içerisindeki un paketlerinin üzerine çıkarak tuvaletini yaptı. O anlar, alışveriş yapan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki mide bulandıran anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İddiaya göre market çalışanlarının fark etmediği kedi, reyonlar arasında dolaştıktan sonra un paketlerinin bulunduğu kutuya çıktı ve burada tuvaletini yaptı. Hijyen kurallarının ciddi şekilde ihlal edildiğini düşünen vatandaşlar, yaşananları kayıt altına alarak duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
