Markete giden aileye sokak ortasında kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocuk vuruldu - Son Dakika

Bingöl'de henüz bilinmeyen bir nedenle, markete giden aileye ateş açıldı. Saldırıda 6 yaşındaki çocuk da kurşunların hedefi oldu. Talihsiz çocuğun durumu kritik.

ÇOCUKLARI AĞIR YARALANDI

Cumhuriyet Mahallesi Sait Göker Caddesi'nde market alışverişi için sokağa çıkan V.D. (6) ve ailesi, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda kurşunların hedefi olan 6 yaşındaki M.D. ağır yaralanırken, V.D. ve eşi ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri araç ile kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.