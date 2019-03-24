Son Dakika Haberleri: Marketin Asma Tavanı Çöktü: 2 Kişi Yaralandı

Marketin Asma Tavanı Çöktü: 2 Kişi Yaralandı

1 saat önce

KONYA'da bir marketin asma tavanının çökmesi sonucu 2 çalışan moloz yığınının altında kaldı.

Marketin Asma Tavanı Çöktü: 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
KONYA'da bir marketin asma tavanının çökmesi sonucu 2 çalışan moloz yığınının altında kaldı.  AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmayla kurtarılan yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Merkez Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 9 katlı bir binanın zemin katındaki Mevlüt Canbaz'a ait marketin asma tavanı, saat 02.30 sıralarında çöktü. 24 saat hizmet veren markette çalışan ve kuzen oldukları belirtilen Muhammed Raşit Canbaz ve Osman Tekeli molozların altında kaldı. Gürültüyü fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için AFAD ve itfaiye ekipleri, iş yerinin üst katta bulunan camını kırarak içeri girdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla, molozların altında kalan kuzenlerden önce Muhammed Raşit Canbaz'ı, ardından da Osman Tekeli'yi kurtardı.

Yaralılar, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:46 Kaynak: DHA

Merkez, İtfaiye, AFAD, Konya, Güncel
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