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Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi

01.06.2021 12:17

ABD'nin Manhattan eyaletinde bulunan bir markette, mide bulandıran anlar kameralara yansıdı. Marketin kasap reyonunda verdiği siparişi bekleyen Brittany Ellis adındaki bir vatandaş, o esnada bir farenin et yediğini görüp cep telefonuyla video çekmeye başladı. Ellis videoyu kişisel sosyal medyada paylaşırken, kullanıcılar duruma tepki gösterdi.

ABD'deki Whole Foods adındaki zincir marketin kasap reyonunda mide bulandıran anlar görüntülendi. Annesiyle alışverişe çıkan Brittany Ellis, şarküteri reyonuna gelip siparişini verdikten sonra beklemeye başladı. Ancak gördüğü manzara sonrası hem siparişini almaktan vazgeçti hem de çektiği görüntüleri TikTok hesabından paylaşarak milyonlarca kişinin izlemesini sağladı.

''FARENİN ETLERİ YEDİĞİNİ GÖRDÜM"

ABC7 adındaki yerel televizyon kanalına konuşan genç kadın, ''Annemle alışverişe çıkmış market turumuza kasap reyonundan devam ediyorduk. Paketlerimizi beklerken dolap içinde fare olduğunu ve etleri yediğini gördüm. Dehşete düşmüştüm; bu iğrençti. Hemen video çekip sosyal medyada paylaştım. Marketten hiçbir yiyecek almadan çıktık ve sanırım bir daha buraya gelmem, adım bile atmam'' dedi.

''FARE, HAYATINI YAŞIYOR"

178 binden fazla izlenme alan video için binlerce kullanıcı da yorumda bulundu. Bir kullanıcı, ''Fare en iyi hayatını yaşıyor, malzemeleri test eden bir şef'' derken; bir diğer kullanıcı, ''İnanılmaz bu nasıl olabilir?'' şeklinde soru yöneltti.

MARKET YETKİLİLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Videoyu izleyen market yetkilileri de olanlar karşısında şaşkın olduklarını, reyondaki tüm ürünlerin hemen çıkarılıp atıldığını ve derin bir temizlik yapıldığını yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını ifade ettiler.

Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Market, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika Dünya


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