Son Dakika Haberleri: Marmara Adası'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

Marmara Adası'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

25 dakika önce

Balıkesir'in Marmara ilçesi yağan kar yağışından etkilendi.

Marmara Adası'nda Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
Balıkesir'in Marmara ilçesi yağan kar yağışından etkilendi. İlçeye yapılan gemi seferleri dün iptal olurken bugün ise seferler yeniden başladı. Ayrıca bazı yollar da araç trafiğine kapatıldı.

Dünden itibaren Marmara bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, Balıkesir'in ulaşım yönünden kara ile bağlantısı bulunmayan Marmara Adası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Dün ilçeye yapılan gemi seferleri iptal olurken, bugünden itibaren seferlerin tekrar başladığı öğrenildi. Marmara ilçesi ile kırsal mahallelere ulaşımı bağlayan karayolu da yoğun kar yağışından dolayı araç trafiğine kapandı. Marmara ilçesi kırsal mahallelerinden Çınarlı ve Topağaç yolları dün akşam ulaşıma kapanırken, bugün Marmara Adalar Belediyesi'ne bağlı fen işleri ekiplerinin yoğun çalışmaları sonunda ulaşıma açıldı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise yaptığı açıklamada, "Marmara- Saraylar ana yolunda Belediye ekiplerimiz yol açma çalışmalarına hızla devam ediyor. Bugün ekiplerimiz kırsal mahallelerimize ulaşarak vatandaşlarımıza ekmek ve gıda tedarikinde bulunmuştur. Merkez ve kırsal mahallelerimizin yolllarını açık tutmak için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor" diyerek, yol çalışmalarında destek sağlayan herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:45 Kaynak: DHA

Balıkesir, Marmara, Güncel
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