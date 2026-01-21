Marmara Denizi'nde Su Çekilmesi Tedirginliğe Neden Oldu

TEKİRDAĞ'ın Marmarareğlisi ilçesinde deniz suyu, kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Ortaya çıkan manzara, bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açtı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi Sahili'nde Marmara Denizi, kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Suyun çekildiği alanlarda kum adacıkları oluşurken, bazı teknelerin sığlaşan bölgelerde karaya oturduğu görüldü. Daha önce 20 metre çekilen denizin bu kez kıyıdan 50 metreye kadar çekilmesi tedirginlik yaratırken; bazıları adacıkların üzerinde gezerek fotoğraf çekildi. Tekne sahipleri de hasar olup olmadığı yönünde teknelerini kontrol etti.