Marmara Denizi sahillerinde bir süre önce yoğun şekilde görülen müsilaj (deniz salyası), Çanakkale'de yürütülen çalışmalarla büyük ölçüde etkisini kaybetti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlatılan çalışmalar, dördüncü haftasında aralıksız sürüyor.
Biga ilçesi Karabiga beldesi sahili ile Ezine'nin Geyikli beldesi, Bozcaada İskelesi ve Ayazma Plajı'nda müsilaj tabakalarına rastlanmadı.
Temizlik çalışmaları sonucu sahil boyunda yok denilecek kadar azalan müsilajın durumu, drone ile havadan görüntülendi.
Çanakkale'nin tatil beldelerinde müsilajın etkisini yitirmesi dolayısıyla hareketlilik de arttı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE - Müsilaj Çanakkale sahillerindeki etkisini yitirdi - Son Dakika