Tekirdağ'da kaçak balık avcılığı denetimi - Son Dakika

Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güvenlik Komutanlığı ekipleri kaçak balık avcılarına yönelik denetim yaptı.

Marmara Denizinde yapılan kontrollerde, denizde avlanan balıkçı teknelerinde yasa dışı avcılık faaliyetlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla, balık boyu, tür, avlanma bölgesi, av araç ve gereçleri, avcılık izin belgeleri ve diğer yasaklamalara uyulup uyulmadığı hususları da kontrol edildi.

Denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüzbaşı Burak Akanpınar katıldı.