Marmara Gölü\'ne Su Akışı Projesi İhaleye Çıktı

MANİSA'da, yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kuruyan Marmara Gölü için hazırlanan projenin ihalesi tamamlandı. DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce ihalesi tamamlanan proje kapsamında Bozdağ'dan akan suların 25 milyon metreküpü 5 regülatörle Marmara Gölü'ne yönlendirilecek ve bu yılın haziran ayında inşaatı başlayacak proje kapsamında gölün 2028 yılında tamamen dolması hedefleniyor.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti.

Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilip tarıma açıldı. Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçilerin arasında sık sık tartışmalar da yaşandı. 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan projenin ihalesi tamamlandı. Proje kapsamında Bozdağ'dan akan suyun 25 milyon metreküpünü Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörleri vasıtasıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle getirilecek. Bu yılın haziran ayında inşaatının başlayacağı projede kapsamında göle aralık ayında su verilmesi planlanıyor. Öte yandan gölün 2028 yılında tamamen dolması hedefleniyor.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Su hayattır, su candır. Su olmazsa olmazımızdır. Özellikle çiftçimiz için hiç olmazsa olmazımızdır. Son 2,5 yıldan beri 1 gram suyun olmadığı gölümüz maalesef şu an kurak ve topraklaşmış halde. 2021'den beri bunun hep takipçisi olduk. Dolması ile ilgili çok uğraştık. Bu konuda bizim zamanında dediğimiz yere geldik. Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü'nün gölün tekrar dolmasıyla ilgili yaptığı ihalesi sonuçlandı. Bu çiftçilerimiz ve burada balıkçılık yapan arkadaşlarımız için bir müjdedir. Bozdağ'dan derelere akan suyun kod farkı düşürülerek, borularla buraya basılmasına karar verildi. Müjdeli haber verirken inşallah en yakın zamanda, 1-2 yıl içerisinde tekrar buranın cıvıl cıvıl kuşlarla, balıkçı arkadaşlarla, insanların buraya gelip piknik yaptığı yer olarak görmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.