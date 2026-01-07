Marmara Gölü'ne Su Akışı Projesi İhaleye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmara Gölü'ne Su Akışı Projesi İhaleye Çıktı

Marmara Gölü\'ne Su Akışı Projesi İhaleye Çıktı
07.01.2026 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da kuruyan Marmara Gölü için su taşımaya yönelik proje ihalesi tamamlandı, göl 2028'de dolacak.

MANİSA'da, yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kuruyan Marmara Gölü için hazırlanan projenin ihalesi tamamlandı. DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce ihalesi tamamlanan proje kapsamında Bozdağ'dan akan suların 25 milyon metreküpü 5 regülatörle Marmara Gölü'ne yönlendirilecek ve bu yılın haziran ayında inşaatı başlayacak proje kapsamında gölün 2028 yılında tamamen dolması hedefleniyor.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti.

Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilip tarıma açıldı. Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçilerin arasında sık sık tartışmalar da yaşandı. 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan projenin ihalesi tamamlandı. Proje kapsamında Bozdağ'dan akan suyun 25 milyon metreküpünü Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörleri vasıtasıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle getirilecek. Bu yılın haziran ayında inşaatının başlayacağı projede kapsamında göle aralık ayında su verilmesi planlanıyor. Öte yandan gölün 2028 yılında tamamen dolması hedefleniyor.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Su hayattır, su candır. Su olmazsa olmazımızdır. Özellikle çiftçimiz için hiç olmazsa olmazımızdır. Son 2,5 yıldan beri 1 gram suyun olmadığı gölümüz maalesef şu an kurak ve topraklaşmış halde. 2021'den beri bunun hep takipçisi olduk. Dolması ile ilgili çok uğraştık. Bu konuda bizim zamanında dediğimiz yere geldik. Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü'nün gölün tekrar dolmasıyla ilgili yaptığı ihalesi sonuçlandı. Bu çiftçilerimiz ve burada balıkçılık yapan arkadaşlarımız için bir müjdedir. Bozdağ'dan derelere akan suyun kod farkı düşürülerek, borularla buraya basılmasına karar verildi. Müjdeli haber verirken inşallah en yakın zamanda, 1-2 yıl içerisinde tekrar buranın cıvıl cıvıl kuşlarla, balıkçı arkadaşlarla, insanların buraya gelip piknik yaptığı yer olarak görmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Marmara Gölü, Ekonomi, Manisa, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Gölü'ne Su Akışı Projesi İhaleye Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 04:46:37. #7.11#
SON DAKİKA: Marmara Gölü'ne Su Akışı Projesi İhaleye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.