Üye Girişi
Marmara'nın altı üstünden korkunç! Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi - Son Dakika

Marmara'nın altı üstünden korkunç! Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi

11.06.2021 13:28

İzmit Körfezi'nde etkili olan müsilajın deniz canlılarında ortaya çıkarttığı tahribat, dalgıçlar tarafından kayda alındı. Dalgıç Özcan Karabulut, müsilajın deniz yüzeyinden aylar önce deniz altında görüldüğünü belirtirken, deniz canlılarını olumsuz etkilediğini söyledi. Karabulut, "Deniz salyası zeminin üzerini tül gibi örttü. Canlıların oksijen alamamasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

İzmit Körfezi'nde sportif amaçlı dalış yapan Nikomedya Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü üyeleri, deniz yüzeyinde görülen müsilajın deniz altında canlılara verdiği zararı görüntüledi.

Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Altı üstünden daha fena

"ZEMİNİN ÜZERİNİ TÜL GİBİ ÖRTTÜ"

Müsilajın suyun altını sis tabakası gibi kapladığını ve ilk dönemler kendilerini çok tedirgin etmediğini belirten kulüp antrenörü Birol Şenkul, "Yaklaşık 20 yıldır İzmit Körfezi'nde dalıyorum. Suyun altında sis tabakası gibiydi müsilaj ve ilk sıralar bizi çok tedirgin etmedi. Zıpkınla balık avı yaparken biz müsilajın arkasına saklanıyorduk ve balık da aynı şekilde bu duman tabakasının arkasına saklanıyordu. Sudan çıkarken elbiselerimizin üzerine yapışıyordu sonra yüzeye çıkmaya başladı. Zeminin üzerini tül gibi örttü. Canlıların oksijen alamamasına neden oldu. Yengeçler, deniz yıldızları, deniz kestaneleri zarar görmeye başladı." dedi.

Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Altı üstünden daha fena

HAYVANLARIN OKSİJEN ALMASINI ENGELLİYOR

Deniz altında müsilajın, balıkların solungaçlarını kapladığını söyleyen kulüp başkanı Cengiz Aslan, "En son dalış yaptığımızda 10-15 metrelerde müsilajın yeri bir mars yüzeyi gibi kaplayıp canlıların üzerini kapladığını gözlemledik. Müsilajın zaman içinde toplanarak yüzeye doğru hareket etmeye çalıştığını ve örümcek ağı gibi birbirini tamamlayan büyük tabaka haline geldiğini gördük. Kabuklu canlılar, balıkların solungaçlarına yapıştığını ve oksijen almalarını etkilediğini gördük. Yengeçlerin üzerini kaplayan tabaka sertleşip onların beslenmelerini ve solunum almalarını etkilediğine şahit olduk." ifadelerini kullandı.diye konuştu.

Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Altı üstünden daha fena

"FELAKETİN HABERCİSİ GİBİYDİ"

Müsilaj oluşmadan önce İzmit Körfezi'ndeki deniz canlılığının arttığını söyleyen dalgıç Özcan Karabulut ise şunları söyledi: "Yaklaşık 5-6 yıldır İzmit Körfezi'nde dalış yapıyoruz. Geçtiğimiz senenin kışına girerken deniz altında çeşitlilik çok fazlaydı. Akdeniz'e has bazı dülger, mercanlar, sinarit balıklarını gözlemledik ve bu çeşitlilik bizi sevindirmişti. Daha sonra da tuhaf bir hortum şeklinde hareket eden bir canlı gördük. Ne olduğunu anlayamamıştık. Türkiye'ye özgü olmadığını da biliyorduk. Yaklaşık 1 ay bizim sularımızda kaldı ve sonra parçalanıp kıyıya vurmaya başladı. Biz bu çeşitliliğe seviniyorduk ama sanırım bir felaketin habercisi gibi bir şeydi galiba. Bu sene de müsilaj belasıyla karşı karşıyayız."

Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Altı üstünden daha fena
Marmara'nın altı üstünden korkunç! Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi

Özcan Karabulut, Su Sporları, Müsilaj, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmara'nın altı üstünden korkunç! Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti 13:37 Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü 13:27 Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı 13:24 Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı
Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı 12:35 Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım 12:03 Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı 11:25 Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı 11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı 10:49 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı

Son Dakika Haberleri
13:38 Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?
13:37 Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti
13:25 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü
13:24 Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı
13:23 FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis
13:23 Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum
12:10 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti
12:02 Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı! Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alıyorlardı
11:57 112 çağrı merkezine gelen çağrılar hayrete düşürüyor: Bir şikayetim yok ama neden olmasın
11:53 İçişleri Bakanlığı'ndan "Baro Genel Kurulları" konulu genelge gönderildi: Üye sayısı 400'ün altındaki barolar genel kurullarını yapabilecek!
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?         
13:38
3 metrelik kılıç balığını görenler telefona sarıldı 3 metrelik kılıç balığını görenler telefona sarıldı         
13:28
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum         
13:23
Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti         
12:11
Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi         
11:47
Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek         
11:21
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor         
11:14
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 13:50:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmara'nın altı üstünden korkunç! Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement