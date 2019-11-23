Marmaraereğlisi'nde otomobil devrildi: 3 yaralı

Araçta sıkışan Levent Taşkın, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada, sürücü Taşkın ile otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Levent Taşkın idaresindeki 34 BN 7301 plakalı otomobil, Marmaraereğlisi- Çorlu kara yolu Fabrikalar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve tarlaya devrildi.

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