Son Dakika Haberleri: Marmaraereğlisi'nde otomobil devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Marmaraereğlisi'nde otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Marmaraereğlisi'nde otomobil devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Levent Taşkın idaresindeki 34 BN 7301 plakalı otomobil, Marmaraereğlisi- Çorlu kara yolu Fabrikalar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Taşkın ile otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan Levent Taşkın, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Marmaraereğlisi'nde otomobil devrildi: 3 yaralı

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:28 Kaynak: AA
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