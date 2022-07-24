MARMARAEREĞLİSİ'NDE SICAKTAN BUNALANLAR, SOLUĞU DENİZDE ALDI - Son Dakika
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MARMARAEREĞLİSİ'NDE SICAKTAN BUNALANLAR, SOLUĞU DENİZDE ALDI

24.07.2022 18:56
MARMARAEREĞLİSİ'NDE SICAKTAN BUNALANLAR, SOLUĞU DENİZDE ALDI

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde termometrelerin 35 dereceyi görmesiyle sıcaktan bunalanlar plaja akın etti.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde termometrelerin 35 dereceyi görmesiyle sıcaktan bunalanlar plaja akın etti. sahil Güvenlik ekipleri, boğulma vakalarının önlenmesi için kıyı boyunca devriye görevinde bulundu.

Hava sıcaklığının 35 derece olarak ölçüldüğü Marmara Ereğlisi ilçesinde halk, denize girerek serinledi. Günübirlik tatilcilerin akın ettiği ilçeye bağlı Sultanköy Mahallesi sahiline Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından uyarı tabelaları asıldı. Belediye tarafından asılan tabelada, "Bu plajda görevli cankurtaran yoktur. Denize girmek ve yüzmek tehlikeli olabilir. Sorumluluk kendinize aittir? yazısı dikkat çekerken, buna rağmen bölge vatandaşlarla doldu.

SAHİL GÜVENLİK DEVRİYELERİ ARTIRDI

Sahillerin dolu olması nedeniyle sahil güvenlik ekipleri ise yoğunluğun olduğu bölgelerde boğulma vakalarını önlemek için devriye sayısını artırdı. Sahil Güvenlik ekipleri son 20 günde 15 vakaya müdahale etti. Bu vakalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Açığa sürüklenen 4 tekne ve 2 şişme bot da Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

'BİZE GÜVEN VERİYOR'

İstanbul'dan ailesi ile birlikte Marmara Ereğlisi ilçesine gelen Mesut Karakuş, iki haftadır buraya geldiklerini belirterek, "Gaziosmanpaşa ilçesinden geliyoruz. Geçen hafta da buradaydık. Sahil Güvenlik ekipleri devriye geziyor, bize güven veriyor. Geçen hafta burada ekipler, 2 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. Bunun için de millet kendisini güvende hissediyor" diye konuştu.

Bursa'dan gelen Selami Usta da, "Havalar çok sıcak biz de bu bölgeyi sevdiğimiz için buraya geliyoruz. Sahil Güvenlik Ekipleri devriye geziyor bu da bizlere güven veriyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Marmara Ereğlisi, Sultanköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARMARAEREĞLİSİ'NDE SICAKTAN BUNALANLAR, SOLUĞU DENİZDE ALDI - Son Dakika

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