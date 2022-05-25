Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı - Son Dakika
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Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı

25.05.2022 15:09

Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken bir adam, trendeki yolcular tarafından fark edilince tartışma yaşandı. Fotoğrafının çekildiğini söyleyen kadın ise, "Fotoğrafımı çekmiş" diyerek olaya tepki gösterdi. Sapığın ise "Tamam sil fotoğrafı" demesi çevredeki vatandaşları çileden çıkardı.

Dün saat 17.00 sıralarında Gebze - Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde Üsküdar İstasyonunda iddiaya göre bir şahıs, yolculuk yapan kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı.

ARBEDE ÇIKTI

Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince "Fotoğrafımı çekmiş" diyerek olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine bağrışmaların yaşanması üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi.

"TAMAM SİL FOTOĞRAFI"

Yolculuk yapan diğer kadınların, "Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini" tepkileri üzerine şahsın "Tamam sil fotoğrafı" demesi de dikkat çekti. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden aşağıya indirildi.

O ANLAR KAMERADA

Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

Yenikapı, Marmaray, Üsküdar, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı - Son Dakika


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