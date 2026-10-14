Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor - Son Dakika
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Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor

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Marmaray\'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor
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İstanbul’da Marmaray’ın Üsküdar istasyonunda bir kişinin raylara atlayarak hayatına son verdiği iddia edildi. Yaşanan üzücü olay üzerine seferler tek hat üzerinden yapılmaya başlandı. Marmaray, seferlerde gecikmeler yaşandığını açıklayarak yolculara alternatif ulaşım araçlarını kullanmalarını tavsiye etti.

Üsküdar’da, Marmaray istasyonunda bugün sabah saatlerinde bir kişinin raylara atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Seferler tek hat üzerinden yapılmaya başlandı.

MARMARAY’DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray’dan yapılan açıklamada, Üsküdar istasyonunda yaşanan “üzücü bir olay” nedeniyle trenlerin tek hat üzerinden işletildiği bildirildi. Açıklamada, seferlerin gecikmeli yapıldığı belirtilerek yolculardan alternatif ulaşım araçlarını tercih etmeleri istendi.

Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor

Hayatını kaybeden kişinin kimliğine ve olayın ne zaman yaşandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Seferlerin ne zaman normale döneceği de açıklanmadı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Marmaray hattında daha önce de Üsküdar, Erenköy, Sirkeci ve Suadiye istasyonlarında benzer üzücü olaylar yaşanmış, bu olayların ardından seferler bir süre tek hattan yapılmıştı. Üsküdar istasyonunda Ekim 2025'te yaşanan olayda da seferler bir süre aksamıştı.

ulaştırma ve altyapı bakanlığıİstanbulMarmarayÜsküdarSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Kim bilir ne derdi var. ulkeyi yonetenlerin umrunda bile degil. tek dert muhalefetinsustur koltukdan otur. ne olaylar oldu oluyor bir tane sorumlu yok. tren faciasi hotel faciasi Fon vurgunu 17-25 aralik enflasyon Faiz vs vs vs 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor - Son Dakika
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