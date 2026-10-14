Marmaray\'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor

Üsküdar’da, Marmaray istasyonunda bugün sabah saatlerinde bir kişinin raylara atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Seferler tek hat üzerinden yapılmaya başlandı.

MARMARAY’DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray’dan yapılan açıklamada, Üsküdar istasyonunda yaşanan “üzücü bir olay” nedeniyle trenlerin tek hat üzerinden işletildiği bildirildi. Açıklamada, seferlerin gecikmeli yapıldığı belirtilerek yolculardan alternatif ulaşım araçlarını tercih etmeleri istendi.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğine ve olayın ne zaman yaşandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Seferlerin ne zaman normale döneceği de açıklanmadı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Marmaray hattında daha önce de Üsküdar, Erenköy, Sirkeci ve Suadiye istasyonlarında benzer üzücü olaylar yaşanmış, bu olayların ardından seferler bir süre tek hattan yapılmıştı. Üsküdar istasyonunda Ekim 2025'te yaşanan olayda da seferler bir süre aksamıştı.