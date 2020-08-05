Marmaris açıklarında 63 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Fiber tekne ile Yunanistan karasularına geçen 63 sığınmacı, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilince açık denizde sürüklenirken Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki fiber tekne ile Yunan karasularına ulaşan ve içinde 63 sığınmacının bulunduğu tekne Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından durduruldu. Teknenin yakıtını boşaltan Yunan Sahil Güvenlik unsurları, sığınmacıların üzerindeki değerli eşyaları da alarak Türk karasularına itti.

Yardım çağrısı üzerine Marmaris Bozburun güneyinde sürüklenen ve içinde 63 sığınmacının bulunduğu tekne Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı. Fiber tekne yedeklenerek limana çekildi. - MUĞLA