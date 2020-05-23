Marmaris sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü - Son Dakika

Sessizliğin hakim olduğu ilçe merkezi

Plajlardaki sakinlik

Meydanlarda hakim olan sakinlik

Boş sahil ve yürüyüş yolları

Boş cadde ve sokaklar MUĞLA - Marmaris'te yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ilk gününde sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarında da sessizlik hakim.

Marmaris'te başta Atatürk Meydanı olmak üzere, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı, İçmeler Plajı ve sokaklar boş kaldı.