Marmaris'te 4 yıldızlı otel 2 yılda 10 defa mühürlenmiş - Son Dakika

Marmaris'te 4 yıldızlı otel 2 yılda 10 defa mühürlenmiş

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen ve müşterileri başka otele yerleştirilen 4 yıldızlı işletmenin 2 sene içinde 10 kez mühürlendiği ortaya çıktı. Belediye yetkilileri, otel işletmecileri hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün saat 22.00 sıralarında, otelleri kontrol için denedim yaptı. İçmeler Mahallesi'ndeki otelleri kontrol eden ekipler, Alkollü İçki Satış Belgesi (TAPDK) ve işletme ruhsatlarını kontrol etti. Yapılan kontrolde 4 yıldızlı bir otelin işletme ruhsatının bulunmadığı ve TAPDK belgesine sahip olmadığı anlaşıldı. Çağrılan zabıta ekipleri, polis eşliğinde, 20 odada kalan 60 turist ve tatilci çıkarıldı. Otel yetkilileri, müşterilerin mağdur olmaması için turistleri 4 yıldızlı başka otellere yerleştirdi. Mağduriyetleri giderilen turistler, otel yetkililerinden şikayetçi olmayarak kaldıkları yerden tatillerine devam etti. Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 4 yıldızlı otelin 27 Ağustos 2018 yılından bugüne kadar ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 10 defa mühürlendiği ve yapılan mühür feklerin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Otelin eski işletmecilerinin 2017 yılında bir odayı 4 kişiye satarak dolandırdığı, sahiplerinin 20 milyon lira civarında dolandırdığı para ile yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği(GETOB) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, "Sabah saatlerinde akşam yaşanılan olayı öğrendik. Konunun takipçisi olacağız. Otelciler birliği olarak gerekli yaptırımlar yapılacaktır" dedi.