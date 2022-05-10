Marmaris'te can sallarındaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te can sallarındaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

10.05.2022 20:21
Marmaris'te can sallarındaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen üç can salındaki 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Yunanistan, Marmaris, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te can sallarındaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te can sallarındaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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