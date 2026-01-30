Marmaris'te Cinayet Soruşturmasında 5 Tutuklama

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce öldürülen Suriye uyruklu orman kesim işçisi Muhammed Karaca cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Yurt dışında bulunduğu saptanan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, 23 Aralık 2022 tarihinde Yeşilbelde Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda ağır yaralı olarak bulunan ve hastaneye kaldırılan orman kesim işçisi Muhammed Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda darp izleri bulunduğu belirlenen Karaca'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki incelemeler ile telefon kayıtlarının analizinde, Karaca'nın birlikte çalıştığı kişiler tarafından ormanlık alanda sistematik şekilde darbedildiği ve cinsel saldırıya maruz kaldığı tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, olayda dahli olduğu belirlenen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 26 Ocak 2026 tarihinde İstanbul, Bursa, Karabük, Hatay, Osmaniye ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü ile cezaevinde bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 kişi tutuklandı. 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında olduğu saptanan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.