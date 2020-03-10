Marmaris'te güneşi gören sahile koştu - Son Dakika
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Marmaris'te güneşi gören sahile koştu

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hava sıcaklıklarının 21 dereceye kadar ulaşmasıyla sahil yolları hareketlendi.

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hava sıcaklıklarının 21 dereceye kadar ulaşmasıyla sahil yolları hareketlendi. Vatandaşlar denize girip, güneşli havanın tadını çıkardı.

Marmaris İlçe merkezinde kötü havanın etkisini yitirmesiyle güneş kendini göstermeye başladı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 21 dereceyi gösterdi, deniz suyu sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Güneşli havayı gören yerleşik yaşayan yabancılar ve Marmarisliler, soluğu sahil yürüyüş yolu ve plajlarda aldı. Kimileri sahil yolunda yazlık kıyafetlerle yürüyüş yaparken, bazıları bisiklet sürdü. Kimileri kafeteryalarda oturarak ya da Uzunyalı mevkisi sahilinde portatif sandalyelerini açarak, eşsiz deniz manzarası eşliğinde anın keyfini çıkardı. Türkmenistan Parkı'nda, Marmarisliler ve yerleşik yaşayan yabancılar büfelerde içeceklerini yudumlarken çocuklar, oyunlar oynadı. Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı ve Siteler Mahallesi'ndeki plajlarda Marmarisliler ve ilçede yerleşik yaşayan yabancılar denize girdi. Ebeveynler, denize girerken, çocuklar ise zadece ayağını suya soktu. Bir grup genç, "Yaşasın güzel hava" diyerek denize koşup, yüzme yarışı yaptı.

Güneşli havanın tadını çıkaran Hakan Arslan, "Marmaris, bir günde dört mevsim yaşanan cennet şehirlerimizden biri. Çok güzel bir hava var, bunu keyfini yaşıyorum" dedi. Restoran işletmecisi Ahmet Dönmez ise, "İngiliz eşim ve 3 çocuğumla beraber plajda güneşli havanın tadını çıkartıyoruz. Marmaris cennet gibi bir yer. Bol bol fotoğraf çekip sosyal medya da paylaşıyorum" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar 19-24 derece arasında seyredecek. Hafta başından itibaren yağmurlu hava bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı konuma göre 11 ile 14 derece arası. Nem yüzde 56 olarak ölçüldü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Termometrenin 21 dereceyi göstermesinden görüntü

Sahilde Marmaris yazılı tabela önünde görüntü

Sahilde yazlık kıyafetlerle yürüyüş yapanlar,

Sahilde denize karşı restoranlarda yazlık kıyafetleri


Marmaris, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:28 Kaynak: DHA
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