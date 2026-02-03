Marmaris'te Kaçak Yapı Yıkımına Devam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmaris'te Kaçak Yapı Yıkımına Devam

Marmaris\'te Kaçak Yapı Yıkımına Devam
03.02.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te imara aykırı 160 yapı için yıkım işlemleri sürerken, güvenlik önlemleri alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Söğüt Mahallesi'nde kaçak yapıların yıkım işlemleri, Marmaris Belediyesi ekiplerince yürütülüyor.

Tahliye kararı tebliğ edilen yapıların yıkımına sabah saatlerinde başlandı. İş makineleri yardımıyla süren yıkımlar sırasında, jandarma ve zabıta ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturma izni verilen ve haklarında yıkım kararı bulunan toplam 160 yapıya ilişkin işlemlerin, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Mevzuat gereği 160 yapının yapı kayıt belgelerinin iptal edilip yıkım kararı alındığının hatırlatıldığı açıklamada, "Yıkım işlemleri yaklaşık dört aydır devam etmektedir. Bugün de Söğüt Mahallesi'nde yıkım gerçekleştirilmiştir. Süreç ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yasal çerçevede sürdürülmektedir. Kalan 97 yapı ile ilgili işlemler belirli bir program kapsamında devam edecektir." ifadelerine yer verildi. ???????

Kaynak: AA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Jandarma, Marmaris, Belediye, Güncel, Zabıta, Söğüt, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Kaçak Yapı Yıkımına Devam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Trump’tan Epstein’ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım
Güney Afrika’da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 19:17:59. #7.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Kaçak Yapı Yıkımına Devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.