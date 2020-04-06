Marmaris'te kız çocuğuna komşularından balkonlardan sürpriz doğum günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te kız çocuğuna komşularından balkonlardan sürpriz doğum günü - Son Dakika

Marmaris'te kız çocuğuna komşularından balkonlardan sürpriz doğum günü

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Pınar ve Ahmet Dinç'in kızı 6 yaşındaki Melek Dinç'e komşuları balkondan sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Marmaris'te kız çocuğuna komşularından balkonlardan sürpriz doğum günü, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Pınar ve Ahmet Dinç'in kızı 6 yaşındaki Melek Dinç'e komşuları balkondan sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Balkonlara çıkan komşular şarkılar söyleyerek kız çocuğunun doğum gününü kutladı.

Marmaris ilçesinin Tepe Mahallesi 36 sokak üzerinde bulunan Onat ve Yaylalı ve Şenol apartmanında oturan vatandaşlar, Pınar ve Ahmet Dinç'in 6 yaşına giren Melek Dinç'e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Şenol Apartmanında oturan ev hanımı Nazife Turhan, karşı apartman komşusunun çocuğunun doğum günü olduğu öğrendi. '20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkma yasağı' ve 'Evde kal' çağrılarına uyarak izole olan komşularını cep telefonuyla arayarak çocukları Melek Dinç için balkonlarında doğum günü sürprizi yapma kararı alındı. Komşuların aldığı karar, kız çocuğunun anne ve babasına söylendi. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 15.00'de üç apartmanda oturanlar balkonlarına çıktı. Melek de anne ve babası tarafından balkona çıkarıldı. Üç apartmanın sakinleri balkonlarından alkışlarla 'İyi ki doğdun Melek' diyerek tempo tuttu. Sürpriz karşısında mutlu olan kız çocuğu herkese el sallayıp öpücükler gönderdi. Müzikler eşliğinde balkonlarında oynayan komşular güzel anı cep telefon kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı. 15 dakika boyunca Dinç ailesi, kız çocuğu ve komşuları, çalan müzikler eşliğinde oynayarak doğum günü kutladı. Kutlama sonunda balkonlardan balonlar bırakıldı.

ZOR GÜNLERDE HEPİMİZE MORAL OLDU

Demirören Haber Ajansı'na balkonundan açıklama yapan baba Ahmet Dinç, "Evimizde izole olduğumuz için kızımızın 6'ncı doğum gününü komşularımızla nasıl kutlayacağız diye düşünüyorduk. Çok güzel bir sürpriz oldu. Böyle maneviyatı yüksek ve duyarlı komşularım olduğum için çok mutluyum" dedi. Anne Pınar Dinç ise, "Bu organizasyonu düzenleyen komşum Nazife Turhan ve Arzu Sarıtaş ablama teşekkür ederim. Bizim için çok güzel sürpriz oldu. Böyle güzel komşularım olduğum için gururluyum" diye konuştu.

Sürpriz doğum günü kutlaması ile büyük mutluluk yaşayan Melek Dinç ise "Herkese teşekkür ederim. Doğum günümü kutlayamayacağım için çok üzgündüm ama şimdi çok mutluyum" dedi.

Öte yandan, sürpriz doğum gününü hayata geçiren ev hanımı Nazife Turhan, "Komşular olarak hepimiz evimizde izole idik. Sokağımızda Melek için doğum günü kutlaması yapmayı düşünüyorduk. 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı geldiğini öğrenince üzüldük. Bende tüm komşularımla telefonla konuşarak böyle bir sürpriz yapmayı kararlaştırdık. Komşumun ve kızlarının mutluluğu tarif edilemez" dedi.


Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:58 Kaynak: DHA

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