Marmaris\'te L\'Etape Tour de France Ziyareti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek L'Etape Marmaris by Tour de France organizasyonu kapsamında, Organizasyon Direktörü Ömer Kafkas ile L'Etape Series by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, 123 yıllık köklü geçmişiyle dünyanın en büyük ve en prestijli bisiklet organizasyonu olan Tour de France'ın amatör serisi kapsamında düzenlenecek etkinlik ele alındı. Ziyarette, organizasyonun hazırlık süreci ve detayları hakkında bilgi paylaşılırken, L'Etape Marmaris by Tour de France'ın Marmaris'in uluslararası tanıtımına sağlayacağı katkılar da değerlendirildi.

Kaymakam Nurullah Kaya, böylesine önemli ve uluslararası nitelikte bir spor organizasyonunun Marmaris'te düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin kente sportif, turistik ve ekonomik açıdan önemli katkılar sunacağını ifade etti. - MUĞLA