Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Nepal Rüzgarı Esti

Marmaris'te Nepal Rüzgarı Esti

1 saat önce

Marmaris'te Nepal rüzgarı estiMUĞLA - Nepal halk dansları topluluğu Marmaris'te sahne aldı.

Marmaris'te Nepal rüzgarı esti

MUĞLA - Nepal halk dansları topluluğu Marmaris'te sahne aldı. Yeni Yıl Festivali kapsamında düzenlenen gösteriye ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.
Festivale katıldıkları için mutlu olduğunu belirten Himalaya Uluslararası Kültür Derneği Başkanı Nirmal Sherestha: "Türk insanını çok seviyoruz. Çok yardımsever ve cana yakınlar. Marmaris'te yapılacak olan sonraki festivallere 10 halk dansları takımıyla katılmayı düşünüyoruz." dedi.
Marmaris'te Yeni Yıl Festivali kapsamında farklı ülkelerden gelen dans ve gösteri grupları sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Festivalin dün akşamki konuğu ise Nepal halk dansları topluluğu oldu. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan sahnede oyunlarını sergileyen Nepalli grup yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan dans grubu, sergiledikleri oyunlarla beğeni topladı. Halk dansları grubu makyaj ve kostümleri ile de ilgi odağı oldu.
Marmaris'te bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirten Himalaya Uluslararası Kültür Derneği Başkanı Nirmal Sherestha: "Halk oyunları grubumuzla buradayız. Yöresel oyunlarımızı Türk seyircilerle buluşturduk. Bu Türkiye'de sahnelediğimiz ilk gösterimiz değil. 18 yıl önce Antalya'da da sahne almıştık. Türkiye'yi gerçekten çok seviyoruz. Ülke olarak farklı kültürlere sahibiz. Bu gösteri ile ülkemize ait kültürü sizlerle buluşturduk. Türk insanını çok seviyoruz. Çok yardımsever ve cana yakınlar. Marmaris'te yapılacak olan sonraki festivallere 10 halk dansları takımıyla katılmayı düşünüyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:36 Kaynak: İHA

Nepal, Marmaris, Kültür Sanat
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