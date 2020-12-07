Marmaris'te ruhsatsız silahıyla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Marmaris'te otomobilini park ettiği ormanlık alanda ruhsatsız silahıyla havaya ateş açan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alandan silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Park halindeki otomobilinde oturan R.Y'nin aracında ve etrafta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 81 mermi, muşta ve13 boş mermi kovanı bulundu.
Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
R.Y, "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek", "alkollü araç kullanmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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