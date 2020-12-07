Marmaris'te ruhsatsız silahıyla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

R.Y, "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek", "alkollü araç kullanmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Park halindeki otomobilinde oturan R.Y'nin aracında ve etrafta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 81 mermi, muşta ve13 boş mermi kovanı bulundu.

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