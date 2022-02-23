Marmaris'te sağanak nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı - Son Dakika
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Marmaris'te sağanak nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı

23.02.2022 11:26
Marmaris'te sağanak nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye 111 kilo 80 gram yağış düştü.

İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde toprak kayması yaşandı. Toprak ve kaya parçaları yolu kapladı. Trafik tek yönden kontrollü sağlanırken, mahallenin bazı sokakları su ile doldu.

Belediye ekipleri, yolu temizlemek için çalışmalarını sürdürürken trafik ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Su basan iş yerleri ve evlerde temizlik çalışmasına başlandı.

Siteler Mahallesi'nde dağlardan su ile taş ve ağaç parçaları yolları kapladı. Belediye ekiplerince bazı noktalara kum torbaları yerleştirildi.

Derelerden akan çamurlu su, İçmeler ve Uzunyalı sahilinde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te sağanak nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te sağanak nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı - Son Dakika
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