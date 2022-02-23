MARMARİS'TE SU BASAN EV, İŞ YERİ, CADDE VE DERELERDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nde, 24 saat içinde metrekareye düşen 116 kilogram yağmurun neden olduğu su taşkınlarının ardından temizlik çalışmaları sürerken, hasar tespit çalışmalarına da başlandığı bildirildi.

Marmaris'te dün sabah saatlerinde 4,5 saat devam eden aralıklı sağanak yağmur İçmeler Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu.

Siteler - İçmeler karayolu, sel suları ve heyelan nedeniyle kapanan 5 kilometrelik karayolu, Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu temizlenip, tekrar trafiğe açıldı. Yazın meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlık alanlardan sel sularıyla taşınan dal, tomruk, taş ve kaya parçaları ve çamurla kaplanan 5 sokak ve 2 cadde kepçe ve dozerler yardımıyla temizlenip, tazyikli sularla yıkandı.

Kayabal Caddesi'nden yolun altında geçen ve sel sularının taşıdığı başta tomruk ve dal parçalarıyla tıkanan derenin çevresindeki betonlar kırılarak tıkanıklığın giderilmesi sağlandı. Belediye ekipleri, 1 apart otel, 14 ev, 3 iş yeri, tarla ile bahçelere taşkın nedeniyle dolan suları tahliye etti. Su taşkını nedeniyle maddi zarar gören vatandaşlar tek tek tespit edildi.

Temizlik çalışmalarını yerinde incelemeyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana ekiplerle, su taşkınlarının neden olduğu hasarın giderilmesi için seferber olduklarını söyledi. Başkan Oktay, "DSİ sorumluluğundaki dereleri de dağlardan gelen kesilmiş odun parçaları tıkadığını gördük ve kısa sürede temizleyerek suyun akışını sağladık. Ekiplerimiz mesai gözetmeksizin temizlik çalışmalarına devam ediyor. Hasar tespit incelemelerimiz devam ediyor" dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Marmaris'e 24 saatte 116 kilogram yağmur düştüğünü söyledi.