Seyyar kömürcü, zabıtaya kızdı kendini yaktı! Görüntüsü tüyler ürpertti, durumu ağır - Son Dakika

Beldibi Mahallesi Emecikli sokak üzerinde bulunan boş arazide meydana gelen olayda; Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce boş araziye gelerek seyyar kömür satışı yapan Süleyman Ekici'yi çuvalları kaldırması konusunda uyarıda bulundu.

ZABITALAR BİR KEZ DAHA UYARDI, ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP YAKTI

Bugün boş araziye gelen zabıta ekipleri, çuvalları kaldırması konusunda Ekici'yi bir kez daha uyardı. Yaşanan sözlü tartışma sonrası Ekici, aracından aldığı ve içerisinde benzin olan bidonu üzerine dökerek, çakmakla ateşe verdi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bir anda alev topuna dönen Ekici, can acısıyla koşmaya başladı. Seyyar kömürcüyü çevredeki bir kişi durdurarak üzerine su döküp battaniye ile sararak alevleri söndürdü.

HER YERİ YANDI, DERDİNİ ANLATMAYA ÇALIŞTI

Söndürülen Süleyman Ekici, bir yandan derdini anlatırken, bir yandan da ayakta durmaya çalıştı. Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ekici'yi ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi.

DURUMU AĞIR

Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar bulunan Ekici, ilk tedavinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edildi.

ZABITALARIN VE İKİ TANIĞIN İFADESİ ALINDI

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra 2 tanık ile zabıta ekiplerinin ifadesini aldı. Konuyla ilgili Marmaris Belediyesi'nden bir açıklama yapılmadı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.