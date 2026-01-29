Marmaris'te Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Marmaris'te Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Tutuklandı

Marmaris'te Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Tutuklandı
29.01.2026 21:52
Marmaris'te işletmeye düzenlenen silahlı saldırı sonrası kaçan 2 zanlı Aydın'da yakalandı.

Muğlla'nın Marmaris ilçesinde bir işletmeye yönelik silahlı saldırının ardından kaçan 2 zanlı, polis ekipleri tarafından Aydın'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Ocak Çarşamba günü saat 21.40 sıralarında Yat Limanı mevkii Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi Ö.Y., restoranın giriş kısmına yakın bir noktada bulunduğu sırada kapşonlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, Ö.Y.'yi ateşli silahla sağ bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırıya ilişkin geniş çaplı kamera incelemesi ve fiziki takip çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişilerin E.C. ve Ö.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin olay sırasında 41 plakalı çalıntı bir motosiklet kullandıkları, saldırının ardından motosikleti Tepe Mahallesi 39. Sokak üzerinde bırakarak yaya şekilde Netsel Marina yönüne kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin marina içerisinde önce bir taksiye bindikleri, Taşhan mevkiinde indikten sonra ise 34 plakalı Mercedes marka araçla Aydın iline doğru hareket ettikleri belirlendi.

Bunun üzerine Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilerek şüpheliler, Aydın il girişinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Marmaris'e getirildi. Ayrıca kullanılan motosikletle ilgili olarak "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan Marmaris Asayiş Büro Amirliği'nce ayrı bir tahkikat başlatıldı.

Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından şüpheliler, mevcutlu olarak Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Tutuklama talebiyle Marmaris Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Marmaris, 3. Sayfa, Güvenlik, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Marmaris'te Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
