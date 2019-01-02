Marmaris'te Su Baskını
2 saat önce
Marmaris'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taşkını yaşandı.
Marmaris
'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taşkını yaşandı. Taşkın nedeniyle Hisarönü Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerini su basarken, 55 küçükbaş hayvan telef oldu.
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde dün akşam derenin taşması sonucu su baskını
yaşanmıştı. Su baskınının etkisi tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Mahallede bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Bir ahırı su basması sonucu ise 55 küçükbaş hayvan telef oldu. Depolarında bulunan birçok ürününün suyun yükselmesi sonucu köyün içine dağıldığını belirten hurdacı Mehmet Canıtez, "Evimizi, tavuk kümesini su bastı. Tavukları zor kurtardık. Evde mahsur kalan çocuklarımızı kepçeyle dışarı çıkardık. Sular çekildi, iş yerimizi ve evimizi temizlemeye çalışıyoruz" dedi.
Çocuklarını nasıl kurtardığını anlatan Adem Canıtez ise, "Kızlarımı omzuma alıp suyun içinden geçip kızlarımızı kurtardım. Komşularımız bize yardım etti" dedi. Bozburun
Yarımadası'na giden yolda suların yükselmesi sonucu yol trafiğe kapatılmıştı. Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından onarılan yol trafiğe açıldı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:01 Kaynak: İHA
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