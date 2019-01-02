Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Su Baskını

Marmaris'te Su Baskını

2 saat önce

Marmaris'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taşkını yaşandı.

Marmaris'te Su Baskını, System.String[]
Marmaris'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taşkını yaşandı. Taşkın nedeniyle Hisarönü Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerini su basarken, 55 küçükbaş hayvan telef oldu.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde dün akşam derenin taşması sonucu su baskını yaşanmıştı. Su baskınının etkisi tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Mahallede bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Bir ahırı su basması sonucu ise 55 küçükbaş hayvan telef oldu. Depolarında bulunan birçok ürününün suyun yükselmesi sonucu köyün içine dağıldığını belirten hurdacı Mehmet Canıtez, "Evimizi, tavuk kümesini su bastı. Tavukları zor kurtardık. Evde mahsur kalan çocuklarımızı kepçeyle dışarı çıkardık. Sular çekildi, iş yerimizi ve evimizi temizlemeye çalışıyoruz" dedi.

Çocuklarını nasıl kurtardığını anlatan Adem Canıtez ise, "Kızlarımı omzuma alıp suyun içinden geçip kızlarımızı kurtardım. Komşularımız bize yardım etti" dedi.

Bozburun Yarımadası'na giden yolda suların yükselmesi sonucu yol trafiğe kapatılmıştı. Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından onarılan yol trafiğe açıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

su baskını, Marmaris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar Boynundan Çıkardığı Şalı Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü

Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 16:09:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Su Baskını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]