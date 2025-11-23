Marmaris\'te Tekneden Yakıt Sızıntısı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde su alıp yarısı batan teknede oluşan yakıt sızıntısı paniğe neden olurken; ekipler sızıntının yayılmaması için önlem aldı.

Gözde tatil ilçelerimizden Marmaris'te İçmeler Mahallesi'nde kıyıya bağlı bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.

YAKIT SIZINTISI PANİK YARATTI

Yarısı suya gömülen tekneden yakıt sızıntısı yaşanması nedeniyle bölgeye Sahil Güvenlik ve Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ) ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından tekneden yakıt sızıntısının yayılmaması için önlem alındı.