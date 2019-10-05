Son Dakika Haberleri: Marriott International Türkiye'de büyümek istiyor
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Marriott International Türkiye'de büyümek istiyor

1 saat önce

JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, yabancı yatırımcının Türkiye'deki iş potansiyelini gördüğünü ve yatırım yapmak istediğini belirtti.

Marriott International Türkiye'de büyümek istiyor, System.String[]

JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, yabancı yatırımcının Türkiye'deki iş potansiyelini gördüğünü ve yatırım yapmak istediğini belirtti.

Sheraton Otel, İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:41 
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