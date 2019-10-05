Marriott International Türkiye'de büyümek istiyor
1 saat önce
JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, yabancı yatırımcının Türkiye'deki iş potansiyelini gördüğünü ve yatırım yapmak istediğini belirtti.
JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, yabancı yatırımcının Türkiye'deki iş potansiyelini gördüğünü ve yatırım yapmak istediğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:41
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